食譜:薑蔥爆叉燒:www.ytower.com.tw

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食譜:薑蔥爆叉燒

  • 【做　法】
  • 1.叉燒切成0.4公分的片狀。
  • 2.薑洗淨去皮後，修整成長方形再切片；宜蘭蔥洗淨，切段；黃甜椒洗淨，切菱形片備用。
  • 3.取鍋，加入適量油，放入作法2的薑片和蔥白段，以小火煸至外觀呈金黃。
  • 4.接著放入作法2的蔥綠段、黃甜椒片和作法1的叉燒片、全部的調味料，以小火快炒2分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 這道菜強調的是香氣，所以刻意不要加水一起炒，而且要先在鍋中將薑和蔥煸香。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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