食譜:臘味炒寧波年糕:www.ytower.com.tw

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食譜:臘味炒寧波年糕
  • 【調 味 料】
  • 蠔油 1大匙
  • 1/4茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.廣式臘腸放入電鍋中，外鍋加入1/2杯水，按下開關，蒸約10分鐘至熟，取出切片。
  • 2.蒜苗洗淨切片；寧波年糕抓散放入熱水中泡軟。
  • 3.取鍋，加入油，放入蒜末和作法1的廣式臘腸片爆香，再放入作法2取出瀝乾的寧波年糕和全部調味料炒約3分鐘，再加入蒜苗片和紅甜椒片炒1分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 臘腸和香腸的區別，在於香腸不經乾燥過程，所以不耐久放；而臘腸是自然形成的香味，但因較乾硬所以要先蒸熟處理後再料理。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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