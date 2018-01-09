食譜:花生豬尾湯:www.ytower.com.tw

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食譜:花生豬尾湯

  • 【做　法】
  • 1.豬尾切段洗淨，放入滾水中汆燙，撈起瀝乾。
  • 2.花生浸泡在冷水中約半天的時間，撈起瀝乾。
  • 3.將全部材料放入湯鍋中，開小火煮約2小時後，加入調味料即可。
  • 4.上桌前可再加入泡開的枸杞裝飾。
  • 【備　註】
  • 如果不用豬尾，也可用尾冬骨取代，湯喝起來較不油膩。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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