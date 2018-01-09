食譜:四神湯(10):www.ytower.com.tw
食譜:四神湯(10)
  • 【調 味 料】
  • 1又1/2茶匙
  • 米酒 3大匙

  • 【做　法】
  • 1.豬小腸依序加入鹽和白醋搓洗，先沖水洗淨後，放入滾水中汆燙，撈起洗淨，瀝乾後切段備用。
  • 2.將四神湯料包，倒出略沖水瀝乾；豬碎骨放入滾水中汆燙，撈起洗淨備用。
  • 3.取湯鍋，加入水煮滾後，放入作法1、2的材料，以小火煮約3小時，加入調味料即可。
  • 【備　註】
  • 家中若有浸泡的人參酒，待湯煮好起鍋時，可滴入少許品嚐起來會更美味。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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