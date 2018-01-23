食譜:梅子蒸肉片:www.ytower.com.tw

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食譜:梅子蒸肉片

  • 【做　法】
  • 1.將後腿肉切片，加入酒梅湯汁與醃料，醃漬約10分鐘備用。
  • 2.竹筍切片後略汆燙；蒜仁、紅甜椒與荷蘭豆皆切片，備用。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法1醃好的後腿肉，以中火爆香，再加入作法2材料炒勻，最後加入所有調味料，以中火翻炒至湯汁略收乾即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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