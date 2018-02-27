食譜:黃瓜辣味豬皮絲:www.ytower.com.tw

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食譜:黃瓜辣味豬皮絲

  • 【做　法】
  • 1.豬皮往外捲起，以竹籤固後放入滾沸的水中略?燙，撈起瀝乾水份，備用。
  • 2.蒜頭和辣椒略拍扁，和其餘滷汁材料一起放入湯鍋中加熱至滾沸，放入作法1豬皮卷，以小火滷約30分鐘。
  • 3.取出作法2滷熟入味的豬肉卷切成細絲，加入所有調味料、小黃瓜絲以及辣椒絲拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 作法1中用牙籤把反捲的豬皮捲起，用意在避免豬皮滷好後捲起來，切絲的時候不能切出直直的細絲，如果不在意美觀也可以省略這個步驟。
開胃前菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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