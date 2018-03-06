食譜:雪菜肉絲炆米粉(2):www.ytower.com.tw
食譜:雪菜肉絲炆米粉(2)

  • 【做　法】
  • 1.將細米粉浸泡在水中，變軟後撈出瀝乾；雪裡紅洗淨瀝乾，切末備用。
  • 2.熱鍋，加入沙拉油，先放入蒜末爆香後，再加入肉絲炒至肉色變白。
  • 3.續於作法2鍋中放入作法1的雪裡紅末、作法1的細米粉翻炒3分鐘後，倒入市售高湯和所有調味料，用小火煮至湯汁略收，再放入綠豆芽、紅辣椒末拌勻即可盛盤。
  • 【備　註】
  • 米粉先經過煎的步驟，然後才加入高湯，如此一來，湯汁收乾後，吃起來口感會更香。
麵食 .豬肉 .中式料理 .葷食
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