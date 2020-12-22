食譜:豆豉排骨(6):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.豆豉洗淨瀝乾後略微切碎，讓豆豉味道釋放。
  • 2.豆豉碎與辣椒、醬油膏、蒜末、糖攪拌均勻成豆豉醬。
  • 3.將排骨放入容器中，淋上豆豉醬並稍微攪拌。
  • 4.電鍋中外鍋倒入2杯水蒸至有蒸氣，將豆豉排骨放入蒸約20分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 將豆豉略切碎拌成醬，再入鍋烹調加熱，豆豉的鹹香風味會更徹底釋放，吃起來更有味！
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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