食譜:麻油雞飯(4):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將雞肉塊、胡麻油、薑絲依序倒入電子鍋中稍微攪拌均勻。
  • 2.蓋上鍋蓋按下再加熱功能。
  • 3.10分鐘後打開蓋子稍微拌炒並加入香菇爆香5分鐘再蓋上鍋蓋持續加熱。
  • 4.等再加熱功能完畢後將料攪拌均勻先撈起備用。
  • 5.將米、水、米酒與少許鹽加入拌勻後再將料均勻鋪至上方。
  • 6.最後在上方撒上枸杞後按下什錦飯功能即可。
飯食 .雞肉 .中式料理 .葷食
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