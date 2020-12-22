食譜:清蒸絲瓜鮮菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.把清蒸醬材料攪拌均勻備用。
  • 2.絲瓜去頭尾削皮，去囊後切滾刀狀、香菇切片。
  • 3.將絲瓜與香菇混合後放入盤內淋上醬汁。
  • 4.電鍋外鍋放1杯水蒸至有蒸汽，放入絲瓜香菇蒸5分鐘即可。
主菜 .瓜果類 .中式料理 .葷食
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