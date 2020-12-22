食譜:檸檬鯖魚:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將材料B混合成醬汁。
  • 2.鯖魚放置蒸盤上，淋上作法1醬汁。
  • 3.放入電鍋中，外鍋加1/2杯水，蒸熟即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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