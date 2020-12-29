食譜:酒釀蒸蝦:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.先將寬冬粉泡水泡軟約30分鐘。
  • 2.將蒜末、薑末、辣豆瓣醬、酒釀、鹽與糖調勻成醬汁。
  • 3.把泡軟的寬冬粉鋪在保鮮盒內，再放入蝦子，最後再淋入醬汁即可入電鍋蒸。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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