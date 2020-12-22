食譜:蒜泥蒸中卷:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.中卷去除內臟後表面劃刀。
  • 2.所有調味料混合拌勻成蒸醬
  • 3.取鍋，放上寬冬粉，鋪上中卷，淋上蒸醬。
  • 4.以大火蒸約6分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 美味秘訣：表面劃刀讓中卷快熟又入味
主菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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