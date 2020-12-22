食譜:鹹蛋蒸肉(5):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.絞肉先加鹽攪拌至有黏性。
  • 2.再加入其他調味料拌勻，接著放入薑末、蔥花拌勻。
  • 3.取碗，放入鹹蛋黃，再放入拌好的絞肉餡，中間挖洞。
  • 4.蒸鍋水煮滾，冒出蒸氣後放入作法3，蓋上鍋蓋蒸約20分鐘。
  • 5.取出後倒扣在盤子上即可。
  • 【備　註】
  • 在肉餅的中間挖洞，可以讓蒸氣容易穿透，會更快熟，且熟得均勻。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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