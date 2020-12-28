食譜:冬瓜排骨湯(2):www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.冬瓜削皮、去籽、切塊。
  • 2.煮一鍋滾水，放入排骨汆燙煮滾約30秒，撈起用清水洗淨。
  • 3.所有材料放入電鍋內鍋中，外鍋加2杯水，按下開關，蒸至開關跳起。
  • 4.開蓋加鹽調味，上蓋燜約5分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 煮好再燜過，冬瓜較入味。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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