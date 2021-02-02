食譜:蒜香椒鹽餃子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鍋中倒油加熱至180°C後將冷凍水餃放入油炸籃中，以小火炸約6∼7分鐘，炸至表面金黃即可。
  • 2.將油倒掉，爆香蒜末、辣椒末、蔥花，再放入酥炸水餃與椒鹽粉拌勻即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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