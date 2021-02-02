食譜:高麗菜餃子卷:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.燙軟的高麗菜葉攤開，鋪上培根，再放上熟水餃。
  • 2.將高麗菜捲起包緊，再用牙籤固定。
  • 3.煎盤塗上少許油，放入高麗菜卷，以大火力煎至培根上色，再翻面續煎至上色即可。
主菜 .豬肉 .日式料理 .葷食
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