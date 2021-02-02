食譜:氣炸千張餃:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將大張千張切成1/4成餃子皮大小。
  • 2.千張中間放入一小匙肉餡後由上往中間1/3處往下折成三折成鍋貼狀，放入氣炸鍋中，表面噴少許油，設定170℃、8分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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