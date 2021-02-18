食譜:清蒸彩蔬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.玻璃蒸鍋中中放入蒸架，再放上所有蔬菜。
  • 2.蓋上玻璃蓋，蒸8分鐘。
  • 3.打開鍋蓋，淋入油醋拌勻即可。
主菜 .瓜果類 .中式料理 .素食
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