食譜:蒜泥蒸蝦(4):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鮮蝦用剪刀剪去頭部前端與腳，接著用刀從中間橫著切過去開背。
  • 2.將切好的鮮蝦鋪在玻璃蒸鍋內，淋上蒜泥、醬油與米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋後設定[海鮮]、調整時間為10分鐘。
  • 4.起鍋前撒上蔥花即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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