食譜:月亮蝦餅(8):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.餛飩皮蓋上杯子，切成圓形。
  • 2.取一張餛飩皮，抹上80公克的蝦漿，再蓋上一張餛飩皮輕壓黏緊。表面用牙籤戳洞。重複做出6份。
  • 3.熱平盤，倒入適量油，放入蝦餅，中火煎3分鐘後翻面，再煎3分鐘至雙面金黃即可。
小吃 .甲殼類 .南洋料理 .葷食
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