食譜:龍蝦粉絲煲:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將醬汁材料調和均勻備用。
  • 2.冬粉泡水約1小時至透，之後剪短以方便食用。
  • 3.龍蝦泡冰水，接著將熬切斷、身體切成兩半。
  • 4.將泡好剪短的粉絲倒入玻璃蒸鍋中，並將醬汁倒入攪拌均勻，最後將龍蝦放在最上方，再把剩餘醬汁淋上。
  • 5.蓋上鍋蓋、蒸約25分鐘，再加入芹菜末與香菜攪拌均勻即可食用。
麵食 .甲殼類 .中式料理 .葷食
上線日期: