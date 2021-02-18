食譜:龍蝦粉絲煲:www.ytower.com.tw

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龍蝦粉絲煲
【材 料】
龍蝦
2隻
冬粉
5捆
芹菜末
50公克
香菜
10公克
醬汁：
蒜末
20公克
辣椒末
15公克
薑末
10公克
沙茶醬
4大匙
蠔油
4大匙
高湯
300ml
米酒
2大匙
白胡椒粉
1茶匙
香油
1大匙
【做 法】
1.將醬汁材料調和均勻備用。
2.冬粉泡水約1小時至透，之後剪短以方便食用。
3.龍蝦泡冰水，接著將熬切斷、身體切成兩半。
4.將泡好剪短的粉絲倒入玻璃蒸鍋中，並將醬汁倒入攪拌均勻，最後將龍蝦放在最上方，再把剩餘醬汁淋上。
5.蓋上鍋蓋、蒸約25分鐘，再加入芹菜末與香菜攪拌均勻即可食用。
麵食
.
甲殼類
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
2/18/2021
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