食譜:番茄蛋花湯:www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入適量油，放入番茄塊，炒至微軟，油色變紅。
  • 2.加入水煮滾，放入鹽調味，再加入蛋液，拌勻成蛋花。
  • 3.煮滾後立刻熄火，撒上蔥花即可。
. .中式料理 .葷食
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