食譜:鹹蛋黃蒸肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.絞肉加鹽摔打到有黏性。
  • 2.加入糖、白胡椒粉、醬油混合均勻。
  • 3.再加入薑末、蔥花、太白粉與香油拌勻，分成適當大小的丸子。
  • 4.將肉丸子放入玻璃蒸鍋中，並在每顆丸子上放上一顆鹹蛋黃。
  • 5.蓋上鍋蓋，蒸約30分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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