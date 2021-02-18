食譜:台式蒸魚(2):www.ytower.com.tw
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台式蒸魚(2)
【材 料】
鮮魚
1尾
蔥段
40公克
薑片
20公克
醬油
2大匙
米酒
1大匙
薑絲
40公克
辣椒絲
20公克
鮮香菇絲
50公克
蔥絲
適量
【做 法】
1.魚背劃刀，熟得更快。
2.玻璃蒸鍋裡先放入蔥段、薑片。
3.放上魚，再加入醬油、米酒、薑絲、辣椒絲、鮮香菇絲。
4.蓋上玻璃蓋，蒸20分鐘。
5.取出放上蔥絲及即可。
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.
中式料理
.
葷食
上線日期:
2/18/2021
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