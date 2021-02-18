食譜:台式蒸魚(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.魚背劃刀，熟得更快。
  • 2.玻璃蒸鍋裡先放入蔥段、薑片。
  • 3.放上魚，再加入醬油、米酒、薑絲、辣椒絲、鮮香菇絲。
  • 4.蓋上玻璃蓋，蒸20分鐘。
  • 5.取出放上蔥絲及即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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