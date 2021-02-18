食譜:蒜泥白肉(24):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.整條五花肉放入蒸盤中，再放入玻璃蒸鍋中，擺上薑片、淋上米酒。
  • 2.蓋上鍋蓋蒸約1小時。
  • 3.所有調味料材料拌勻成蒜泥醬。
  • 4.待蒸完取出五花肉切片，搭配蒜泥醬沾食即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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