食譜:四季豆肉末醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.四季豆去頭尾洗淨，放入滾水中，加入少許鹽略汆燙後撈出泡冰水，再切粒，備用。
  • 2.熱鍋，倒入適量油，放入豬絞肉炒至肉色變白，放入蒜末、紅辣椒末炒香，再加入所有調味料拌勻。
  • 3.最後放入四季豆丁炒入味即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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