食譜:辣蘿蔔豆干醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蘿蔔乾泡水5分鐘，洗淨瀝乾；豆干洗淨切丁；豆豉洗淨。
  • 2.蘿蔔乾放入熱鍋中炒香，取出。
  • 3.熱鍋，倒入適量油，放入豆干丁炒至微焦，放入豆豉、蒜末、紅辣椒末炒香。
  • 4.再放入蘿蔔乾拌炒，最後加入所有調味料炒入味即可。
配料 .豆干、豆包、腐皮類製品 .中式料理 .素食
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