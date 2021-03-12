食譜:味噌蕈菇醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.杏鮑菇、鮮香菇、黑木耳各洗淨切丁；鴻喜菇、美白菇去蒂頭，洗淨切小段。
  • 2.味噌加入適量水拌勻成味噌醬。
  • 3.熱鍋，放入所有菇類炒香，再加入適量油和薑末拌炒均勻。
  • 4.接著加入味噌醬和其餘調味料，最後放入蔥花拌炒入味即可。
配料 .海菜菇蕈類 .日式料理 .素食
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