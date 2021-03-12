食譜:韭菜花魚丁醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.旗魚肉洗淨去皮切丁，加入醃料拌勻。
  • 2.韭菜花洗淨切粒。
  • 3.熱鍋，倒入適量油，放入旗魚丁、蒜末炒熟取出。
  • 4.再放入紅辣椒末、韭菜花拌炒均勻，最後放入旗魚丁和所有調味料炒入味即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
上線日期: