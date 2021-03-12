食譜:滷杏飽菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.杏飽菇略洗淨，切滾刀塊備用。
  • 2.取鍋，加入煮汁材料混合煮勻，再放入杏飽菇塊、紅辣椒和八角，煮滾後改轉中小火，煮至杏飽菇入味即可。
  • 【備　註】
  • 杏鮑菇切大塊狀入鍋滷，久煮後才不會縮太小，沒口感。
主菜 .海菜菇蕈類 .日式料理 .葷食
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