食譜:瓜仔雞肉醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.脆瓜切碎，備用。
  • 2.帶皮雞胸肉洗淨切細丁，加入醃料拌勻醃10分鐘。
  • 3.熱鍋，倒入適量油，放入薑末、蒜末爆香，放入雞胸肉丁炒至肉色變白，加入所有調味料拌炒均勻。
  • 4.再放入脆瓜碎炒勻，蓋上燜煮10分鐘，開蓋拌勻即可。
開胃前菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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