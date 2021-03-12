食譜:塔香茄子醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.茄子洗淨切小片，放入熱鍋中炸變色，撈出瀝油。
  • 2.九層塔洗淨切絲。
  • 3.熱鍋，倒入適量油，放入豬絞肉炒肉色變白，再放入蒜末炒香，接著放入醬油炒勻。
  • 4.最後放入茄子片、紅辣椒絲、九層塔絲和其餘調味料炒入味即可。
主菜 .瓜果類 .中式料理 .葷食
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