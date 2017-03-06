食譜:滑蛋雞肉蓋飯:www.ytower.com.tw

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食譜:滑蛋雞肉蓋飯

  • 【做　法】
  • 1.將蛋與調味料A攪拌均勻成蛋液，熱一鍋，放入少許沙拉油，加入蛋液煎熟後用鍋鏟切成塊片狀，盛起備用。
  • 2.小黃瓜斜切成0.2公分片狀；調味料B混合均勻，備用。
  • 3.取一平底鍋，加入作法2混合好的調味料煮勻，接著加入市售雞塊、作法1的蛋塊、作法2的小黃瓜片拌炒均勻，最後以太白粉水勾薄芡後即可關火。
  • 4.將作法3的材料蓋在熱白飯上即可
飯食 .雞肉 .中式料理 .葷食 .10分鐘做蓋飯 .快樂廚房雜誌第75期
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