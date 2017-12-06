食譜:麻油雞湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:麻油雞湯(2)
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.將土雞肉剁塊洗淨瀝乾；老薑去皮切絲備用。
  • 2.將胡麻油放入電鍋外鍋中，加入作法1的老薑絲和土雞塊。
  • 3.按下開關，拌炒5分鐘。
  • 4.再加入高湯米酒和調味料所有材料。
  • 5.在鍋中加入1又1/2杯水，按下開關，煮至跳起即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食 .電鍋電子鍋做32道宴客菜
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