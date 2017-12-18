食譜:香芋雞鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:香芋雞鍋

  • 【做　法】
  • 1.雞腿、芋頭都切大塊狀；蒜苗切斜片狀，備用。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞腿塊和芋頭塊煎至表面微金黃，再放入薑片爆香。
  • 3.作法2續倒入300cc水和所有調味料煮滾，轉小火再煮10分鐘，最後加入蒜苗片和豆皮捲煮滾即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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