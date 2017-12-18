食譜:臘味蒜苗雞鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:臘味蒜苗雞鍋

  • 【做　法】
  • 1.雞腿切大塊狀；臘腸、肝腸、蒜苗切斜片狀。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞腿塊煎至表面上色，盛起備用，原鍋再放入臘腸片和肝腸片煎至兩面微黃。
  • 3.作法2續倒入300cc水、所有調味料和作法1的雞腿塊煮滾，轉小火再煮10分鐘，最後腐皮卷和蒜苗片煮滾即可。
  • 【備　註】
  • 臘腸和肝腸先用油煎至金黃，有定型的作用，燉煮時比較不容易碎散開，而且煎的過程中有油脂溶出，可使鍋物的湯頭風味更濃郁。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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