食譜:花雕雞煲(1):www.ytower.com.tw
食譜:花雕雞煲(1)

  • 【做　法】
  • 1.雞腿切大塊狀；杏鮑菇、蒜苗、薑切斜片；芹菜切段，備用。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞腿塊煎至表面上色，再入薑片爆香，續放入紹興酒煮滾。
  • 3.作法2再加入300cc水和其餘調味料煮10分鐘，最後加入杏鮑菇片、芹菜段、蒜苗片煮滾即可。
  • 【備　註】
  • 一般家庭比較不常用花雕酒，所以改成紹興酒即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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