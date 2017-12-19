食譜:韓式馬鈴薯燉雞:www.ytower.com.tw

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食譜:韓式馬鈴薯燉雞

  • 【做　法】
  • 1.雞腿切塊狀；馬鈴薯去皮、切大塊；洋蔥去皮、切片。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞腿塊和馬鈴薯塊煎至表面微黃，再放入洋蔥片和韓國辣椒醬爆香。
  • 3.作法2續倒入400cc水和其餘調味料煮滾，再煮25分鐘，最後加入蒜苗片煮滾即可。
主菜 .雞肉 .韓式料理 .葷食
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