食譜:乾鍋雞:www.ytower.com.tw

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食譜:乾鍋雞

  • 【做　法】
  • 1.雞腿切大塊狀；茭白筍、新鮮黑木耳、洋蔥切大片；蔥切段狀，備用。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞腿塊煎至表面上色，再入洋蔥片、蒜片、紅蔥片、乾辣椒和辣豆瓣醬爆香，續放入紹興酒煮滾。
  • 3.作法2再加入250cc水、醬油和糖煮10分鐘，最後加入茭白筍片、新鮮黑木耳煮5分鐘、加蔥段煮滾即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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