食譜:醬燒雞翅鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:醬燒雞翅鍋

  • 【做　法】
  • 1.小白菜洗淨，切長段，備用。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞中翅和薑片煎至表面微金黃，再放入辣豆瓣醬爆香。
  • 3.作法2續倒入300cc水、醬油和糖煮滾，轉小火煮至湯汁收乾，最後加入作法1的小白菜段炒軟即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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