食譜:南瓜辣醬雞:www.ytower.com.tw

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食譜:南瓜辣醬雞

  • 【做　法】
  • 1.雞腿切大塊狀；南瓜去皮、切大塊；米粉以清水浸泡10分鐘至軟，瀝乾備用。
  • 2.熱鍋，加入少許油燒熱，放入雞腿塊和南瓜塊煎至表面微金黃，再放入辣椒醬爆香。
  • 3.作法2續倒入300cc水和蠔油煮滾，轉小火再煮15分鐘，最後加入作法1的溼米粉和青江菜煮滾即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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