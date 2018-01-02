食譜:紅棗土雞鍋:www.ytower.com.tw
食譜:紅棗土雞鍋
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.雞腿切大塊，放入滾水中汆燙去腥，瀝乾水分；冬粉放入清水中泡10分鐘至軟，瀝乾；杏鮑菇切片。
  • 2.取一湯鍋倒入400cc水煮滾，再放入作法1的雞腿塊、紅棗和鹽煮滾30分鐘，再加杏鮑菇、冬粉煮滾即可。
  • 【備　註】
  • 冬粉是熟食，所以只要泡水還原，再放入鍋中煮滾，即可食用。千萬不要將乾的冬粉直接放入鍋中，以免吸乾鍋中湯汁，影響整道料理的風味。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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