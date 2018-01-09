食譜:蒜頭雞(5):www.ytower.com.tw
食譜:蒜頭雞(5)
  • 【調 味 料】
  • 1/4茶匙
  • 醬油 1大匙
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.白斬雞剁塊後，盛入盤中。
  • 2.蒜仁洗淨切碎，先沖水3分鐘後瀝乾。
  • 3.取鍋，加入3大匙油燒熱至120℃，放入作法2的蒜仁碎以小火炸至外觀金黃，撈起瀝油備用。
  • 4.將水、全部調味料和作法3的金黃蒜碎拌勻，淋在作法1的雞肉上，再放上香菜裝飾即可。
  • 【備　註】
  • 炸蒜酥時火候很重要，開小火炸到蒜酥微黃即可，不然炸過頭後，蒜酥會產生苦味。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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