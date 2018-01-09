食譜:竹笙花菇雞湯:www.ytower.com.tw

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食譜:竹笙花菇雞湯

  • 【做　法】
  • 1.土雞洗淨後，先放入滾水中略燙過，撈起備用。
  • 2.花菇浸泡在冷水中至軟，切去蒂頭。
  • 3.竹笙浸泡在冷水中至濕軟，先去蒂頭再分切小段。
  • 4.將全部材料放入大砂鍋中，蓋上鍋蓋，煮約90分鐘後再加入調味料即可。
  • 【備　註】
  • 竹笙一定要先浸泡在水中，而且泡發後要清洗乾淨，因為竹笙在製作過程中，多少都會添加一些食品添加劑，所以一定要沖洗乾淨些。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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