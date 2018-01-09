食譜:山藥烏雞湯:www.ytower.com.tw
食譜:山藥烏雞湯

  • 【做　法】
  • 1.烏骨雞洗淨後，先放入滾水中略燙過，撈起備用。
  • 2.山藥去皮，切滾刀塊。
  • 3.將全部材料放入大鍋中，蓋上鍋蓋，煮約90分鐘後再加入調味料即可。
  • 【備　註】
  • 煮湯時建議使用台灣的山藥，因長時間久煮後，不會像日本山藥一樣糊在湯中，會影響口感。
開胃前菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
上線日期: