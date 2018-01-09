食譜:蘿蔔雞湯:www.ytower.com.tw

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食譜:蘿蔔雞湯
  • 【調 味 料】
  • 1又1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.土雞洗淨剁塊後，放入滾水中汆燙，撈起洗淨。
  • 2.白蘿蔔去皮，切滾刀塊，放入滾水中略汆燙，撈起瀝乾備用。
  • 3.老薑去皮，拍扁備用。
  • 4.將全部材料放入湯鍋中，小火煮約30分鐘，再加入調味料即可。
  • 【備　註】
  • 煮這道湯關鍵正在於火力，不要開大火，但可加鍋蓋來煮，保證湯清味濃。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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