食譜:法式清燉雞肉鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:法式清燉雞肉鍋

  • 【做　法】
  • 1.將去骨雞腿肉切丁；青花菜切朵；牛蕃茄切塊；櫛瓜切長條；粗蘆筍切段備用。
  • 2.取一砂鍋，將作法1的所有食材並加入市售雞高湯，最後加入綜合香料，燉煮約15分鐘，加入鹽調味即可。
  • 備註：法式清燉的重點在於使用什麼肉類，就用什麼高湯，如果換成清燉牛肉，就要使用牛高湯。
主菜 .雞肉 .西式料理 .葷食
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