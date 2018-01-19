食譜:竹笙雞湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:竹笙雞湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.竹笙泡水至發，放入滾水中略汆燙撈起；花菇泡水備用。
  • 2.將雞高湯倒入鍋中，放入蔥段、薑片和作法1的竹笙和花菇，燉煮10分鐘。
  • 3.再加入調味料所有材料和熟雞肉塊續煮至滾即可。
  • 【備　註】
  • 全雞煮完後，湯千萬不要倒掉，這其實就是原汁原味的雞高湯，濾掉雜質和油脂之後，雞湯就可以拿來煮湯或是作其他料理，都很方便。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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