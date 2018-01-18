食譜:什錦素菜:www.ytower.com.tw

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食譜:什錦素菜

  • 【做　法】
  • 1.豆乾、木耳汆燙一下，切絲；豆皮切絲；芹菜摘除葉片洗淨，切段；黃豆芽汆燙至軟，撈起瀝乾；枸杞稍微沖洗瀝乾。
  • 2.熱鍋，加適量食用油，炒香嫩薑絲、豆乾，放入木耳絲充分拌炒後，再加入作法1的豆皮絲、芹菜段、黃豆芽拌炒並放入調味料A。
  • 3.起鍋前淋入香油，放入枸杞拌炒一下即可。
開胃前菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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